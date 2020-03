Herkunftspyramide mit Großlage

© LVWO Anlässlich des Weinbautages Württemberg berichtete Dr. Konrad Rühl, Ministerialdirigent am Stuttgarter Landwirtschaftsministerium, von der aktuellen Weinbaupolitik: Das Land fördert die Bewirtschaftung von Steillagen mit dem EU-Höchstfördersatz von 900 €/ha. Förderung erhalten Winzer in der Umstellungsphase und für die Beibehaltung des Ökoanbaus. Dieses Jahr fördert Baden-Württemberg mit einem Pilotprojekt auch die Mehrgefahrenversicherung gegen Hagel und Frost im Weinbau.

Vier Stufen in der Herkunftsbezeichnung

Rühl erklärte die Standpunkte des Landes: Baden-Württemberg lehnte eine Erhöhung der Abgaben an den Weinfonds ab. Über Mostgewichtserhöhungen sollen die Schutzgemeinschaften entscheiden und die Regelungen zum Hektarhöchstertrag müssten beibehalten werden. Die Herkunftsbezeichnungen sollen an Qualitätsversprechen gekoppelt werden. Rühl stellte vier mögliche Stufen vor: Gebiet, Bereich oder Großlage, Ortsname und Einzellage. Die Schutzgemeinschaften entscheiden, ob nur drei Stufen profiliert werden – dann ohne Großlage. In Baden-Württemberg spielen die Begriffe der Großlage eine große Rolle und sollen mit dem Voranstellen von „Region“ erhalten bleiben (wie „Region Haberschlachter Heuchelberg“). Beim Ortswein und schließlich Lagenwein soll, durch höhere Mindestmostgewichte und weitere Kriterien das Versprechen „je kleiner die Herkunft, umso höher die Qualität“ eingelöst werden. Gespannt werde nun der Gesetzentwurf erwartet.