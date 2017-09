Hörner ist der neue Präsident

Foto: Bauernverband

Der Hauptausschuss des Weinbauverbandes Pfalz im Bauern- und Winzerverband RheinlandPfalz Süd (BWV) wählte im Juni Reinhold Hörner aus Hochstadt mit überwältigender Mehrheit zum neuen Präsidenten. Er folgt auf Klaus Schneider aus Dirmstein, der seit Mai Präsident des Deutschen Weinbauverbandes ist. Der 58-jährige Reinhold Hörner bewirtschaftet mit seiner Familie den Hainbachhof im südpfälzischen Hochstadt, zu dem neben dem Weingut Hörner auch

ein Ackerbaubetrieb gehört. Schon früh setzte sich der neue Weinbaupräsident für den Berufsstand ein. Im Weinbauverband Pfalz war er vor seiner Wahl zum BWV-Kreisvorsitzenden sechs Jahre lang als Vizepräsident aktiv. Seit 2014 ist Hörner zudem Vizepräsident des BWV. Darüber hinaus engagiert er sich als Vorsitzender des Vereines zur Hagelabwehr Vorder- und Südpfalz, gehört seit 2005 dem Vorstand der Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz an und ist Initiator eines langfristig angelegten Biodiversitätsprojektes in der Südpfalz. Schneider ist nun Vizepräsident Klaus Schneider wünschte seinem Nachfolger viel Erfolg und stets eine glückliche Hand in seinem neuen Amt. Schneider wird dem Präsidium des Weinbauverbandes Pfalz auch in Zukunft angehören, der Hauptausschuss wählte ihn ebenfalls mit großer Mehrheit zu einem der Vizepräsidenten. Das Gremium wird komplettiert durch die weiteren Vizepräsidenten Reinhard Bossert aus Duttweiler, Boris Kranz aus Ilbesheim und Thomas Weiter aus Barbelroth. BWV Rheinland-Pfalz Süd