Infotage bei Lipco

Lipco lädt zu zwei Infotagen in seine Sasbacher Werkshallen ein: Auftakt ist eine Erntetechnik-Ausstellung am 3. Januar von 16 bis 22 Uhr. Und am Freitag, 10. Januar, werden von 9 bis 22 Uhr die Lipco Recycling-Sprühgeräte ausgestellt. Als Neuheit ist ein neues Recycling-Sprühgerät in Leichtbau, speziell für Steillagen und Terrassen, zu sehen. Lipco Recycling-Sprühgeräte führen nicht angelagertes Spritzmittel in den Tank zurück, danach kann es wiederverwendet werden. So werden nach Angaben von Lipco bis zu 40 % an Pflanzenschutzmitteln eingespart. Diese Recycling-Sprühgeräte sind laut Lipco nicht nur umweltschonend, sondern auch kosteneffizient und amortisieren sich von selbst. Lipco Recycling-Sprühgeräte sind vom Julius Kühn-Institut anerkannt und im Verzeichnis verlustmindernder und mittelreduzierender Geräte eingetragen. Die Veranstaltungsadresse ist: Am Fuchsgraben 5 b, 77880 Sasbach. Auskunft bei Rückfragen gibt Lipco vorab telefonisch unter 07841/6348-0. Mehr Infos unter www.lipco.com