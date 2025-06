Inlet-Faltmaschine steigert Effizienz und senkt Kosten

Eine neue, vollautomatische Faltmaschine der IFM Automatic GmbH ersetzt das bislang manuelle Falten von Versandhülsen und sorgt für enorme Effizienzsteigerung beim Versand von Wein- und Spirituosenflaschen. Hier kommen Inlets (Versandhülsen aus Pappe) zum Einsatz, die Flaschen bruchsicher im Karton fixieren. Diese Inlets wurden bislang von Hand gefaltet – in Millionenstückzahlen jährlich. Bei steigenden Lohnkosten und zunehmendem Fachkräftemangel stellt der arbeitsintensive Prozess einen erheblichen Wettbewerbsnachteil dar.

Die IFM Automatic GmbH, mit Sitz in Wittlich, hat in fünfjähriger Entwicklungs­arbeit gemeinsam mit dem Investor KlingelePLUS GmbH (laut eigenen Aussage Marktführer im Fachhandel für Verpackungsmaterial, Villmar) sowie einem Ingenieurbüro und einem Maschinenbauunternehmen eine marktreife Lösung erarbeitet. Die Herausforderung bei der Entwicklung bestand in der komplexen, dreidimensionalen Faltung der Kartonagen. Zwei Verschlüsse müssen exakt positioniert und passgenau miteinander verbunden werden. Nach intensiver Testphase entstand eine Maschine, die 15 bis 20 Inlets pro Minute faltet und damit drei bis vier Arbeitskräfte ersetzt.

Innovation im Wein- und Spirituosenversand

Wie Marktrecherchen der IFM Automatic GmbH ergaben, existiert keine vergleichbare Maschine, weder in Deutschland noch im europäischen Ausland. Zielgruppen für die IFM sind große Weinbaubetriebe, Online-Weinhändler sowie internationale Versandportale für Wein und Spirituosen.

Nach erfolgreichen Tests bei einem großen Weingut mit Versandhandel ist der Serienstart Mitte 2025 geplant. Zum Schutz der Technologie wurde ein Patentantrag beim Deutschen Patentamt eingereicht.