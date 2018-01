Internationaler Best Of Award

Bei der Jahreshauptversammlung der Great Wine Capitals im chilenischen Valparaiso fiel die Entscheidung: Das Weingut J. Neus aus Ingelheim bekam von der internationalen Jury den Best of Wine Tourism-Award für Architektur, Parks und Gärten 2018. Die Delegation aus Mainz und Rheinhessen, Christopher Sitte, Elke Höllein, Philipp Meier, Thomas Schätzel, Otto Schätzel sowie Dr. Roland Hinkel nahmen den Preis bei der Gala im Weingut Veramonte im Casablanca Valley/Chile freudig in Empfang und überbrachten Trophäe und Urkunde an den Gesellschafter Christan Schmitz im Weingut J. Neus in Ingelheim. red