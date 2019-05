Internationaler Scheurebe-Preis 2019: Eleganz schlägt Opulenz

Foto: Torsten Silz

385 Scheurebe-Weine, und damit 21 Weine mehr als im Vorjahr, stellten sich im Competence Center Food & Beverage im rheinhessischen Gau-Bickelheim am 12. April 2019 der Jury des Internationalen Scheurebe-Preises. Organisiert vom Fachverlag Dr. Fraund, Mainz, ging dieser außergewöhnliche Wettbewerb dieses Jahr bereits in die 4. Runde. 18 Erzeuger erhielten am 4. Mai 2019 aus den Händen der Rheinhessischen Weinprinzessin Stephanie Eckert und des Vizepräsidenten des Deutschen Bundestags, Wolfgang Kubicki, ihre wohlverdienten Auszeichnungen, die in sechs Kategorien vergeben wurden.

