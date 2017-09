Internationales Kolleg ab 2018

Mit der Gründung eines deutschfranzösischen Doktorandenkollegs „Klimafolgenforschung an landwirtschaftlichen Sonderkulturen und deren Verarbeitungsprodukten“ wollen die Hochschule Geisenheim und die Université de Bordeaux mit den Partnern University of Adelaide und Australian Wine Research Institute ihre Kompetenzen zukünftig noch zielgerichteter bündeln. Förderung durch die DFH Die Institute arbeiten bereits seit 2010 im BAG Institut (BordeauxAdelaide-Geisenheim) zu weinbaulichen und oenologischen Themen zusammen. Das Kolleg wird ab dem 1. Januar 2018 für vier Jahre finanziell von der DeutschFranzösischen Hochschule (DFH) gefördert. Die Suche nach Kandidaten beginnt bereits jetzt. Promotion an zwei Unis Das Kolleg wird zunächst einen Promovenden pro Haupt-Standort und Jahr aufnehmen. Diese absolvieren ihre Promotion im sogenannten Cotutelle-Verfahren zwischen Bordeaux und Geisenheim und verbringen etwa jeweils die Hälfte ihrer Arbeitszeit an beiden Standorten. Falls das Thema es zulässt, besteht die Möglichkeit, das Projekt auch in Adelaide durchzuführen. Zusätzlich vernetzen die Nachwuchswissenschaftler sich in regelmäßigen Treffen miteinander und mit externen Referenten. Die Promotion vergeben die Hochschule Geisenheim und die Université de Bordeaux gemeinsam. Die DFH-Förderung beinhaltet Mobilitätshilfen für die Promovenden in der Auslandsphase, die Förderung von Gastdozenturen an den Partnerhochschulen und themenspezifische Workshops. Hochschule Geisenheim University