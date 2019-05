It´s Scheu time!

Foto: Rheinhessenwein/Bernward Bertram

„Scheu time“ in Alzey ist das jüngste Wein-Event mit dem Zertifikat „Rheinhessen Ausgezeichnet“. Mit der Überreichung der Urkunde an Alzeys Bürgermeister Christoph Burkhard Anfang Mai machte Rheinhessens Weinprinzessin Rebecca Lamb deutlich, welchen besonderen Akzent dieses neue Veranstaltungsformat im Reigen der rheinhessischen Weinfeste setzt. Ein profiliertes Weinangebot, regionale Gerichte, Qualität im Programm und ein einheitliches Erscheinungsbild, das Ort und Region bestens widerspiegelt, sind die Alzeyer Erfolgsfaktoren. Letztlich geht es um einen wertigen Weingenuss, verbunden mit einem unbeschwerten regionaltypischen Weinerlebnis. Die Verantwortlichen um Angelina Niederauer-Kopf haben in der Stadt des großen Rebenzüchters Georg Scheu mit viel Fingerspitzengefühl und großer Tatkraft ihre Neuschöpfung umgesetzt und damit neben der „Wein + Sektterrasse“ ein weiteres attraktives Vorzeige-Weinfest im rheinhessischen Veranstaltungskalender platziert. Unter den vielen Weinfreunden auf dem Festplatz waren auch der aktuelle Scheu-Preisträger Wolfgang Kubicki sowie Stern-Kolumnist Hans-Ulrich Jörges. Text/Bild: Rheinhessenwein/Bernward Bertram