Johanna Schneider ist neue Mittelrheinweinkönigin

Foto: Bettina Siee

Zur Mittelrheinweinkönigin wurde Johanna Schneider aus Leutesdorf gekrönt. Unterstützt wird sie von den beiden Prinzessinnen Julia von Freytag Loringhoven aus Boppard und Lara Aletta Lambrich aus Königswinter-Oberdollendorf. Zum ersten Mal fand die Wahl im Siebengebirge statt, in Rhöndorf, der Heimatgemeinde der scheidenden Weinkönigin Jessica Gottsauner. Am Wahlnachmittag wurde im Cafe Profittlich das Fachwissen der Bewerberinnen von einer Jury geprüft. Neben Fragen zum Weinbau stand das Wissen zur Region Mittelrhein im Vordergrund. Bei der Abendveranstaltung im Haus Drachenloch mussten die jungen Frauen drei Rieslinge der Mittelrhein Riesling Charta unterscheiden. Beeindruckend souverän unterschieden sie Handstreich, Felsenspiel und Meisterstück. Spontaneität war beim Beenden von Sätzen gefragt. Eine 25-köpfige Jury wählte schließlich Johanna Schneider aus Leutesdorf zur Königin. Die 22-Jährige studiert Sonderpädagogik auf Lehramt an der Justus Liebig Universität in Gießen. Zur Weinprinzessin wurde Lara Lambrich aus Königswinter gekrönt, die bisher Weinkönigin von Oberdollendorf war. Die 23-Jährige absolviert zurzeit ein duales Studium „Media-, Marketing- und Eventmanagement“ in Brühl. Ebenso wurde Julia von Freytag Loringhoven aus Boppard Weinprinzessin. Sie ist 27 Jahre alt und arbeitet in einem Einzelhandelsgeschäft in Koblenz.