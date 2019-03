Julia Schnitzler mit Kanzlerin Angela Merkel in Japan

Foto: AHK Japan

Julia Schnitzler, Geschäftsfüh­rerin der Strassburger Filter GmbH, vertrat den deutschen Mittelstand beim Dialogforum in Tokio. Die rheinhessische Unternehmerin gehörte der deutschen Delegation an, die Bundeskanzlerin Angela Mer­kel nach Japan begleitete. Dazu zählten auch Vorstände deut­scher Unternehmen wie Bayer, Siemens, Infineon und Brain­lab. Anlass der Reise war das Inkrafttreten des Freihandels­abkommens zwischen Japan und der EU am 1. Februar 2019. Die deutsche Industrie- und Handelskammer in Japan ver­anstaltete ein Treffen mit hoch­rangigen Wirtschaftsvertretern.

W ertepartnerschaft und besserer Marktzugang