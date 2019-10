Jungwinzerin geehrt

Foto: stmelf Für ihre beispielhaften unternehmerischen Leistungen sowie mutige und innovative Geschäftsideen hat Bayerns Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber (links; Foto: Hauke Seyfarth) sechs Bäuerinnen als „Unternehmerin des Jahres 2019“ ausgezeichnet.

Die Preisverleihung mit Ministerpräsident

Markus Söder (CSU) fand im Landwirtschaftsministerium in München statt. Unter den Preisträgerinnen befindet sich auch eine Winzerin. Es ist die Fränkin Julia Dürr-Döppert (rechts) von der Weinbau Dürr GmbH aus Bullenheim. Im Wettbewerb „Bäuerin als Unternehmerin des Jahres 2019“ bringe die 26-Jährige Innovation mit Tradition in Einklang, heißt es. Sie nutze das Erfahrungswissen ihrer Eltern und setze bewusst eigene, innovative Akzente, um das Beste aus ihren Trauben herauszuholen. Die gelernte Winzermeisterin und Technikerin für Weinbau und Oenologie baut unter anderem einen Silvaner im Granitfass aus und bietet Kunden ein Weinstock-Leasing an. Sie hat den Betrieb „Weinbau Dürr“ ihrer Eltern erfolgreich erweitert. Die „Unternehmerinnen des Jahres“ seien Frauen, die sich den Herausforderungen der Zeit stellen und neue Wege in der Landwirtschaft gehen, so Kaniber. stmelf