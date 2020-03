Jungwinzerpreis verliehen

Foto: red

Der Jungwinzerpreis des Weinbauverbands Württemberg ging in diesem Jahr an die beiden Brüder Yannik und Gerrit Schmezer vom Weingut Gaufer (Ingelfingen). Ihre Weinlinie „Wine for Vibes“ soll den Anlass und die Stimmung (= Vibe) des Verbrauchers ansprechen. Deshalb sind auf den Etiketten keine Rebsortenangaben zu finden. Für einen hohen Wiedererkennungswert und die Kundenansprache am Verkaufsort tragen die Weine den Titel möglicher Trinkanlässe, wie „Lass uns tanzen“. Aktuell vertreiben die Winzer vier Weine unter ihrer Linie und setzen im Marketing auf moderne Kommunikation, zum Beispiel über ihre Social-Media-Kanäle ( www.wine-for-vibes.de ). red