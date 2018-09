Foto: Ansgar Schmitz

Die Entscheidung über die künftige Mosel-Weinkönigin fällt unter drei Kandidatinnen: Bärbel Ellwanger aus Trier, Denise Wagner aus Veldenz und Laura Gerhardt aus Traben-Trarbach. Laura Gerhardt (19) studiert an der Hochschule Geisenheim University Internationale Weinwirtschaft. Denise Wagner (24) hat Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Gesundheitsmanagement studiert und arbeitet beim Medizinischen Dienst der Krankenversicherung Rheinland-Pfalz. Bärbel Ellwanger (24) hat im März im Fach Moderne China-Studien an der Universität Trier ihren Bachelor-Titel erworben. Alle drei waren bereits Orts- oder Stadtweinkönigin. Am 14. September treten sie in der Mosellandhalle in Bernkastel-Kues zur Wahl der Gebietsweinkönigin 2018/19 an. Die Kandidatinnen wurden in einem Vorentscheid unter fünf Bewerberinnen ausgewählt. Moselwein e.V.