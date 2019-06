Foto: Kai Rössig

Seit 1. Mai 2019 gehört Kai Rössig der Geschäftsführung der Karl Knauer KG an. Der 52-jährige Westfale tritt die Nachfolge von Joachim Würz (65) an, der nach über 17 Jahren im Amt in den Ruhestand geht. Sein Nachfolger Kai Rössig verfügt als Diplom-Ingenieur mit Fachrichtung Fertigungstechnik über mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Konsumindustrie sowie fundierte Know-How in den Bereichen Werksleitung Produktion, Engineering sowie Lohnhersteller-/Qualitätsmangement. Karl Knauer KG