Karl Knauer KG als Druckerdes Jahres nominiert

Seit 19. November läuft die Wahl zum „Drucker des Jahres“, die das Fachmagazin „Druck & Medien“ zum dritten Mal durchführt. Der Verpackungsspezialist Karl Knauer aus Biberach (Baden) ist nach eigenen Angaben in der Kategorie Innovation nominiert. Die Fachjournalisten des Magazins wählen für verschiedene Kategorien je zehn Druckereien aus, die durch besondere Leistungen, Strategien, Produktideen oder Geschäftsmodelle aufgefallen sind.

Lichteffekte im Fokus

„Die Nominierung ist für uns eine große Ehre“, freute sich Richard Kammerer, Sprecher der Geschäftsführung bei Karl Knauer. „Denn die Redaktion begründet ihre Wahl unter anderem mit unserer Innovationskraft und der Vorreiterrolle in beziehungsweise für unsere Branche und nennt unsere Verpackungen mit Licht­effekt als Beispiel.“ Seit Karl Knauer die erste leuchtende Verpackung für Bombay Sapphire auf den Markt brachte, wurde die HiLight-Technologie laut Knauer in Biberach weiterentwickelt und unter anderem von Marken wie PepsiCo (USA), elline Switzerland oder Porsche eingesetzt.

Per Online-Voting bestimmen die Leser des Magazins bis zum 20. Dezember, wer in den Kategorien Innovation, Nachhaltigkeit, Junge Wilde und Hersteller am meisten begeistert. Verliehen werden die Preise im März 2020 in Düsseldorf. www.karlknauer.de