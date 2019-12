Kartenverkauf für Wein am Dom startet

© Pfalzwein

Wer unbeschwert Pfälzer Spitzenweine genießen möchte, kann schon jetzt Karten für „Wein am Dom“ erwerben. Die Weinmesse, findet am 18. und 19. April 2020 statt. Dabei präsentieren sich an verschiedenen Orten in der historischen Innenstadt von Speyer etwa 160 Pfälzer Weinbaubetriebe, rund 1 000 Weine und Sekte können verkostet werden. Ein Tagesticket kostet 30 € (Samstag) oder 25 € (Sonntag) ein Zwei-Tages-Ticket 45 €. Die Eintrittskarte berechtigt am Veranstaltungstag bis zum darauf folgenden Tag 3 Uhr zur Fahrt mit allen Bussen, Straßenbahnen und Zügen im Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN). Auch der City-Shuttle-Bus, der in Speyer vom Bahnhof zum Dom fährt, kann mit dem Ticket genutzt werden. Karten können beim Weinbauamt Neustadt (06321/9177610), der Tourist-Information Speyer (06232/142392), über www.wein-am-dom.de oder per Mail über ticket@lwk-rlp.de bestellt werden. Pfalzwein e.V.