Kartenvorverkauf für Die Badische

Bereits jetzt sind Tickets für „Die Badische“ an allen bekannten Vorverkaufsstellen oder über www.die-badische.de erhältlich. Vom 3. bis 5. Mai 2019 präsentiert „Die Badische“ die Vielfalt badischer Weine und Edelbrände sowie heimische kulinarische Erzeugnisse in der Messe Offenburg. Die Messebesucher erwartet am Samstag, 4. Mai und Sonntag, 5 Mai eine Entdeckungsreise durch Baden.

Pre-Night läutet

Die Badische ein Den Auftakt der Veranstaltung macht erstmals eine Pre-Night. Sie feiert am Freitag, 3. Mai von 19 bis 22 Uhr Premiere. „Eine gute Gelegenheit, sich abseits der Besucherströme in Ruhe beraten zu lassen“, erläutert Projektleiterin Sarah Sutter. Mehr als 1 000 Weine und Sekte stehen bei der Pre-Night zum Verkosten an. Neben kulinarischen Köstlichkeiten der Aussteller wird live gekocht.

Tickets und Informationen

Tickets für die Pre-Night sind für 45 € im Vorverkauf und 49 € an der Tageskasse erhältlich. Im Preis inbegriffen sind ein Wertgutschein von 5 €, der bei Austellern eingelöst werden kann sowie ein Rabattcoupon über 5 € für den erneuten Besuch am Sonntag, 5. Mai. Tickets für Samstag und Sonntag können an der Tageskasse für 19 € erworben werden. Weitere Informationen zur Veranstaltung sind unter www.die- badische.de erhältlich. Messe Offenburg-Ortenau