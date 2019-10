Katja Böhme ist neue Sächsische Weinkönigin

Foto: Kahle/WBV Sachsen

Bei einer Festveranstaltung in Weinböhla wurde am 13. September die 32. Sächsische Weinkönigin gewählt: Die 36-jährige Katja Böhme aus Dresden vertritt das Weinbaugebiet bei mehr als 100 Veranstaltungen und Terminen. Die gelernte Floristin arbeitet als Gärtnerin in Dresden. In ihrer Freizeit ist sie gern draußen unterwegs – auch findet man sie im Weinberg der Familie. Durch das Amtsjahr begleitet wird sie von den beiden Sächsischen Weinprinzessinnen Ann-Kathrin Schatzl (28) aus Diesbar-Seußlitz, sie hat ein Studium zur Labor- und Verfahrenstechnik mit Schwerpunkt Biotechnologie abgeschlossen und der Erzieherin und Sozialpädagogin Jenny Zumpe (32) aus Jessen.