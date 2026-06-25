Kein Schnitt ist auch keine Lösung

In dieser dreiteiligen Artikelserie geben Daniel Dorn, Benjamin Foerg und Dr. Philipp Rüger, Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Rheinhessen-Nahe-Hunsrück (RNH), einen Überblick über die nötigen Arbeiten während der Rebenvegetation, beginnend mit den noch nachholbaren Arbeiten in neu umgestellten Anlagen, die eventuell versäumt wurden, über die Führung während der Vegetation und abschließend mit der Überführung ins nächste Jahr. Im letzten Teil wird auf generelle Überlegungen zur Umstellung auf Minimalschnitt im Spalier (MSS) eingegangen.