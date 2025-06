Kellereibedarf Wagner weiht neue Lagerhalle ein

Richard Kellereibedarf Wagner in Alzey weihte am 14. Juni eine neue Lagerhalle ein. Die Gäste waren beeindruckt von der schönen Halle, die trotz aller Zweckmäßigkeit Ästhetik ausstrahlt. Oberste Priorität hat für Inhaber Jürgen Wagner Nachhaltigkeit, deshalb legte er Wert auf Holzbauweise und Photovoltaikanlage auf dem Dach. Das Regenwasser vom Dach wird in einem 120.000 Liter großen Speicher gesammelt und langsam in den Kanal abgegeben. Eine 20.000 Liter fassende Zisterne dient der Bewässerung der Grünfläche.

Wagner Lagerlogistik gegründet

Der Neubau ist 2.300 m2 groß, mit Vordach sind 3.000 m2 überdacht. Wagner bietet bis 7,30 m Höhe Lagerplatz für Kunden, die nach Bedarf ihre eingelagerte Ware – vor allem Kartonagen und Verschlüsse – abrufen können. Für dieses Angebot wurde eigens ein neues Unternehmen „Wagner Lagerlogistik“ gegründet.

Bodo Burgey, Geschäftsführer der Burgey Bau GmbH in Göllheim, hat die Halle in guter Zusammenarbeit mit Architek­tin Jenni Bessai aus Kindenheim erbaut. Felix Pahl, Energietechnik Alzey, nahm sich der Photovoltaikanlage an, die das komplette Dach bedeckt und im August 2025 ans Netz gehen soll. 130 Häuser können dann mit Strom versorgt werden. Ein öffentlich zugänglicher Ladepark für E-Autos und E-Bikes (gegen Bezahlung) dürften auch Bürger freuen.

Trotz Pandemie und dem anschließenden Rückgang des Weinabsatzes investierte Wagner in den Neubau, weil er vom Bedarf überzeugt ist und das positive Signal in die Branche senden will. Das sei sein Verständnis von Unternehmertum in unsicheren Zeiten.

Jürgen Wagner freut sich, dass seine beiden Kinder das Familienunternehmen weiterführen. Sohn Simon Wagner ist IT-ler und arbeitet als Informatiker bereits voll im Unternehmen mit. Tochter Helen Wagner studiert Weinbau und Oenologie am Weincampus Neustadt und steigt im Herbst in die Firma ein. bs