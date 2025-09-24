Kostbares Nass

Trotz der ausgesprochenen hohen Anpassungsfähigkeit der Weinrebe gegenüber Wasserknappheit leiden auch hierzulande Weinberge zunehmend unter Trockenheit. Bewässerungspraktiken sind dabei aufwendig und meist mit hohen Investitionen verbunden. Zudem ist fraglich, wie lange ausreichend Wasser zur Verfügung stehen wird. Grund genug, sich mit den Einflussfaktoren des Wasserhaushalts im Weinberg vertraut zu machen.