Foto: Kai Mehn / LWK RLP

Die Pfälzische Weinkönigin und ihre Prinzessinnen erhielten Ringe von Goldschmiedemeisterin Annette Schleuning. Die Kronen an der Hand sind eine liebgewordene Tradition des Atelier für Goldschmiedekunst in Landau. Bei der Neustadter Prämierungsfeier überreichte die Goldschmiedemeisterin die Schmuckstücke jetzt an die pfälzischen Hoheiten. Der Jubiläums ring für Meike Klohr zeigt in einer Schale aus Gold blaue Saphire in der Lieblingsfarbe der 80. Pfälzischen Weinkönigin. Bei den Prinzessinnen ringen umschlingt das Wort Prinzessin den Finger, vor dem P glänzt dabei eine kleine Krone. 2007 wurde das Ringprojekt „Die Krone an der Hand“ von Annette und Thomas Schleuning (Bildmitte) beim Designpreis Rheinland-­Pfalz ausgezeichnet. Pfalzwein