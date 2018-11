Küstner im Ruhestand, Sperling ist Nachfolger

Foto: Norbert Krupp

Gefeiert wurde die Verabschiedung von Werner Küstner, Kreisgeschäftsführer des Bauern- und Winzerverbandes an Nahe und Glan und Geschäftsführer des Weinbauverbandes Nahe, in großem Stil in der Aula des DLR RNH in Bad Kreuznach. Von Berlin kam die Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner, um dem väterlichen Begleiter seit der Zeit als Nahe-Weinkönigin für den neuen Lebensabschnitt alles Gute zu wünschen. Dr. Thomas Höfer, der Präsident des Weinbauverbandes Nahe, würdigte Küstners Arbeit in den vergangenen 26 Jahren. Angesichts der sozialen Veränderungen für die landwirtschaftlichen Familien habe Küstner Wesentliches geleistet, stellte der Präsident des BWV- Rheinland-Nassau, Michael Horper, fest. Mehrere Redner lobten Küstners ausgleichende, sachliche Wesensart. „Man wird ja bei der Verabschiedung mehr gelobt als im gesamten Berufsleben“, bedankte sich Werner Küstner sichtlich ergriffen für die allseitige Anerkennung. Sein Nachfolger ist Harald Sperling, der Agrarwissenschaften in Stuttgart-Hohenheim studierte. Nach beruflichen Stationen im Weinbau und in der Landwirtschaft übernimmt er nun die Geschäftsführung des Weinbauverbandes Nahe. bs