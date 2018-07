Foto: DLR RNH

Mit ihrem breiten Angebot an Führungen, Wanderungen, Radtouren und Events tragen die Kultur- und Weinbotschafter zum Weinerlebnis in Rheinhessen bei. Nun bekommt der Verein Verstärkung in Form von 22 frisch gebackenen Absolventen des Kurses „Kultur- und Weinbotschafter für Rheinhessen“. Bei einer kleinen Abschlussfeier am DLR RNH in Oppenheim überreichte die rheinhessische Weinkönigin Lea Kopp den Kursteilnehmern ihre Zertifkate. „Einer der Gründe für Menschen, nach Rheinhessen zu kommen, ist das naturnahe Erlebnis in Verbindung mit der regionalen Kultur. Wein-Multiplikatoren wie Ihr es seid, die mit leuchtenden Augen diese Besonderheiten unseres Rheinhessens weiter tragen, sind dabei unbezahlbare Schätze!“, resümierte die Weinkönigin. Die Absolventen haben ein Jahr lang viel über die Geschichte und Kultur Rheinhessens, den Weinbau und die Rebsorten, über die Methodik der Gästeführung und über Geologie und Landeskunde gelernt. Über 300 Stunden haben sie dafür investiert und waren in ganz Rheinhessen unterwegs. dlr