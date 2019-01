Kulturpreis der Weinbruderschaft

Mit dem sechsten Weinkulturpreis zeichnete die Weinbruderschaft Rheinhessen zu St. Katharinen den in Flonheim lebenden Bildhauer Prof. Eberhard Linke (2. von links) aus. Die Übergabe des Preises stand im Mittelpunkt des traditionellen Weinzirkels am Dreikönigstag, zu dem sich rund 130 Mitglieder und Gäste in der Spiesheimer Sängerhalle trafen. „Mit Prof. Linke ehrt die Weinbruderschaft einen bedeutenden deutschen Bildhauer und Medailleur, in dessen Leben und Schaffen seine rheinhessische Wahlheimat eine prägende Rolle einnimmt“, erklärte Bruderrat Dr. Andreas Wagner (2. von rechts) in seinem Festvortrag. Durch Gründung seiner Stiftung und deren Ansiedlung in Flonheim habe Prof. Linke einen Raum geschaffen, in dem Kunst, künstlerisches Lernen und Arbeiten sowie Kultur gelebt werden. Mundartautor Volker Gallé (links) erinnerte daran, dass Prof. Linke schon hohe Ehrungen zuteilwurden, darunter die Max-Slevogt-Medaille des Landes Rheinland-Pfalz und der Villa-Massimo-Preis. Prof. Linke bedankte sich für die unerwartete Auszeichnung und die damit verbundene Anerkennung. Noch während der Veranstaltung richtete Brudermeister Otto Schätzel (rechts) bereits den Blick auf das 50-jährige Bestehen der Weinbruderschaft, das 2020 begangen werden soll. Er appellierte: „Wenn wir uns heute von anderen Weinregionen unterscheiden wollen, müssen wir die Kultur nach vorne stellen. Kultur macht den Unterschied.“ Bild und Text: Norbert Krupp