Kwizda Agro: Trico als Schutz vor Wildverbiss

Das Wildvergrämungsmittel auf Basis von Schaffett wirkt laut Kwizda Agro über Geruch und Geschmack, sodass Rehe die behandelten Pflanzen meiden. Es wird seit über 20 Jahren im Forstbereich erfolgreich eingesetzt und ist jetzt auch im Weinbau sowie Feldbau zugelassen. Trico schützt, ohne das Wachstum zu beeinträchtigen und ist für den ökologischen Weinbau geeignet.
Weitere Vorteile sind laut Kwizda Agro:
- natürlicher Wirkstoff: basierend auf Schaffett
- einfache Sprühanwendung: schnell und effizient ausgebracht
- hohe Wirksamkeit: bis zu sechs Monaten, im Winter und im Sommer
- gute Regenbeständigkeit