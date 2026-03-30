Kwizda Agro: Trico als Schutz vor Wildverbiss

Trico schützt nach Angaben des Herstellers Kwizda Agro junge Reben effektiv vor Wildverbiss, besonders im Frühjahr, wenn Rehwild die frischen Triebe als Nahrungsquelle bevorzugt. Ein einmaliger Verbiss kann das Wachstum beeinträchtigen und Ertragsverluste verursachen.

Das Wildvergrämungsmittel auf Basis von Schaffett wirkt laut Kwizda Agro über Geruch und Geschmack, sodass Rehe die behandelten Pflanzen meiden. Es wird seit über 20 Jahren im Forstbereich erfolgreich eingesetzt und ist jetzt auch im Weinbau sowie Feldbau zugelassen. Trico schützt, ohne das Wachstum zu beeinträchtigen und ist für den ökologischen Weinbau geeignet.

Weitere Vorteile sind laut Kwizda Agro: