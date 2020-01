Laura Bromberger ist neue Geschäftsführerin

Foto: Norbert Krupp Am 15. Januar 2020 wird Laura Bromberger die Nachfolge von Nadine Poss (28) als Geschäftsführerin von Weinland Nahe antreten. Die 27-jährige Marketingexpertin (Bachelor of Arts in International Business Administration) stammt gebürtig aus Frankfurt, ist im Rodgau aufgewachsen und arbeitete bisher in der Personalabteilung sowie im Controlling der Continental Automotive GmbH in Babenhausen.

Mit dem Blick von außen punkten

Bromberger ist zuversichtlich, dass sie mit ihrer „Sicht von außen“ nützliche Impulse geben kann. Aus Gesprächen mit ihrer Amtsvorgängerin, die künftig am Weincampus in Neustadt studieren wird, hat Bromberger mitgenommen, dass sie, die Nahe als Gemeinschaft vertreten möchte und dabei die Zusammenarbeit zwischen den Winzern, der Touristik und der Gastronomie an oberster Stelle steht. „Nadine Poss hat mir auch mit auf den Weg gegeben, dass ich keine Angst vor neuen Herausforderungen haben soll. Ich möchte gerne ein stückweit in ihre Fußstapfen treten und auch die ,Komm-näher-Reihe‘ fortführen. Das ist ja bereits für 2020 und 2021 vorgesehen. Durch den Blick von außerhalb, den ich mitbringe, kann ich bestimmt auch dabei den einen oder anderen neuen Akzent setzen.“ In den ersten Monaten als Geschäftsführerin von Weinland Nahe will Bromberger vor allem ihre persönlichen Kontakte auf- und ausbauen sowie die Winzer und deren Wünsche kennenlernen. Sie möchte den Ist-Stand analysieren und dann mit Blick auf die Mittel überlegen, was wie optimiert werden könnte. Norbert Krupp