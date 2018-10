Laura Gerhardt gekrönt

Foto: Klaus Kimmling

Laura Gerhardt aus Traben-Trarbach ist die neue Mosel-Weinkönigin. Die 19-Jährige wurde am Freitagabend in der Mosellandhalle in Bernkastel-Kues zur Repräsentantin des Weinanbaugebietes Mosel gewählt. Denise Wagner aus Veldenz und Bärbel Ellwanger aus Trier wurden zu Mosel-Weinprinzessinnen gekrönt und werden gemeinsam mit Laura Gerhardt bei rund 200 Veranstaltungen für das Anbaugebiet und für die Weine von Mosel, Saar und Ruwer werben.