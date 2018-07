Foto: Eberhard Schell

Eberhard Schell von der Schokoladenmanufaktur Schell, der sich auf das Thema Schokolade und Wein spezialisiert hat, und Küchenmeister Hans Peter Merk, vom Kolpinghaus Stuttgart, geben ihr Wissen in Form vielseitig einsetzbarer Rezepten weiter. Die Antipasti­ Gerichte in dieser Ausgabe sind so konstruiert, dass sie sich gut vorbereiten lassen, zum Beispiel für eine Weinprobe oder für den Kundenempfang. Mehr dazu im dwm Nr. 15 vom 28. Juli 2018 auf Seite 38.