Lehrgang zum Winzermeister

In der Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz startet ab November 2018 jeweils ein berufsbegleitender zweijähriger Vorbereitungslehrgang auf die Winzermeisterprüfung in Alzey, Neustadt und Koblenz. Die einzelnen Lehrgangsmodule, die teilweise in Blockform angeboten werden, bereiten auf die Meisterprüfung 2020 vor. Die Gebühren für den Vorbereitungslehrgang betragen 2 400 Euro. Bewerber, die im Jahr 2020 die Winzermeisterprüfung ablegen und an dem Lehrgang teilnehmen möchten, können sich bis zum 31. Mai 2018 bei der LWK RLP anmelden. Das PDF-Anmeldeformular mit dem Namen „Anmeldung zur Meisterprüfung“ ist auf der Internetseite der LWK unter www.lwk-rlp.de/de/berufsbildung/formulare/ zu finden. Weitere Auskünfte erteilen Petra Stritter, Tel. 06731/9510-543, petra.stritter@lwk-rlp.de und Thomas Ibald, Tel. 0261/91593-221, thomas.ibald@lwk-rlp.de. lwk