Lieber einmal unromantisch als für immer arm

Rund 80 % der in einen landwirtschaftlichen Betrieb eingeheirateten Frauen in Deutschland arbeiten ohne einen Ehevertrag oder eine Regelung für Trennung oder Todesfall. Im Fall von Trennung, Scheidung oder Tod des Partners stehen sie oft mit leeren Händen da. Die traditionellen Strukturen dahinter sind tief verankert. Immer mehr Frauen machen sie sichtbar, nicht nur für sich. Denn von mehr Gleichberechtigung profitiert die ganze Branche. Johanna Wies hat betroffene und forschende Frauen in der Landwirtschaft befragt.