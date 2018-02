LWK-Ehrungen beantragen

Auch 2018 ehrt die Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz wieder Mitarbeiter, die 20, 30, 40 oder sogar 50 Jahre in Weinbaubetrieben arbeiten, diesmal bei der Goldenen Meisterfeier am 30. Mai im Kurhaus Bad Kreuznach. Deshalb sollten Betriebe die Ehrung bei der Kammer beantragen. Voraussetzung ist, dass Beiträge an die Landwirtschaftskammer gezahlt und zum Zeitpunkt der Antragstellung für den Arbeitnehmer Sozialabgaben entrichtet werden. Anträge können bis zum 31. März eingereicht werden, das Antragsformular und Infos gibt’s unter www.lwk-rlp.de in der Rubrik Beratung/Arbeitnehmerberatung/Ehrungen. lwk