LWK-Jobbörse jetzt online

Seit kurzem ist sie online – die neue Jobbörse für junge Menschen, die eine Ausbildung in einem der Grünen Berufe absolvieren möchten. Auf der Internetseite der Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz www.lwk-rlp.de können landwirtschaftliche Betriebe kostenlos freie Ausbildungsplätze bewerben. „In der neuen Börse können die Betriebe detaillierte Informationen wie ein kurzes Betriebsporträt, Erwartungen an Azubis und Fotos veröffentlichen“, informiert Antonia Aller, die mit ihrer Kollegin Elisa Franz für das Projekt „Passgenaue Besetzung“ zuständig ist. Die beiden sind Ansprechpartner für Interessierte und künftige Azubis.

Vorteile für alle

Wer eine Azubistelle sucht, sieht in der Onlinebörse auf einen Blick die freien Stellen des In­teres­sengebietes oder der Region. Gerade für Betriebe, die keinen eigenen Internetauftritt haben, lohnt sich die Jobbörse deshalb. Betriebe können hier ihre freien Ausbildungsplätze für die nächsten drei Jahre angeben. Antonia Aller und Elisa Franz aktualisieren die Börse regelmäßig: „Wir sind aber auf Infos von den Betrieben angewiesen. Nur so erfahren wir, wenn Stellen besetzt sind oder neue hinzukommen. Wer Interesse hat, nimmt am besten telefonisch mit uns Kontakt auf“, erklärt Antonia Aller. „So lassen sich Fragen und das weitere Vorgehen direkt klären. Wir freuen uns über jeden, der die neue Börse wachsen lässt.“ Man findet ­die Jobbörse auf www.lwk-rlp.de/bildung/ausbildungsboerse-jobboerse/ausbildungsangebote/ . Antonia Aller und Elisa Franz sind unter 0671/793-1270 oder per E-Mail an passgenau@lwk-rlp.de zu erreichen. lwk