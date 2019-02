LWK sucht Meisterjahrgang 1969

Landwirte, Winzer, Gärtner, Hauswirtschafter und die Mitglieder aller anderen Berufsgruppen der Grünen Berufe, die 1969 erfolgreich ihre Meisterprüfung absolviert haben, erhalten in einer Feierstunde am 29. Mai 2019, von der Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz (LWK RLP) ihre Goldenen Meisterbriefe. Da die Datenlage zum Beispiel durch Namensänderung (Hochzeit) oder neuer Adresse der Absolventen nach fünfzig Jahren möglicherweise nicht vollständig wiederherstellbar ist, hofft die LWK über die Medien alle Meisterinnen und Meister der Grünen Berufe aus dem Jahr 1969 zu erreichen. Nicht auszuschließen sei auch, dass bei Umzügen von LWK-Dienststellen einzelne Daten verloren gegangen seien. Die Landwirtschaftskammer bittet daher alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer eines 1969 abgeschlossenen Meisterkurses in den Grünen Berufen sich bei der Bad Kreuznacher Kammerzentrale zu melden und diese Bitte auch an damalige Kolleginnen und Kollegen weiterzuleiten.

Alte Fotos für die Feier

In Bad Kreuznach werden Namen und Adressen der Goldenen Meister zur Ergänzung der vorhandenen Daten aufgenommen und für die Einladung zur Goldenen Meisterfeier sowie für die Ausstellung eines Goldenen Meisterbriefes verwendet. „Außerdem wäre es schön, wenn uns die Goldenen Meister Fotos aus der Zeit um 1969 zur Verfügung stellen könnten. Diese möchten wir dann bei der Feier zeigen“, erläutert Iris Karst. Meldungen und Fotos bitte an die LWK RLP, Referat Öffentlichkeitsarbeit, Frau Iris Karst, Burgenlandstraße 7, 55543 Bad Kreuznach, Telefon 0671/793-1178, iris.karst@lwk-rlp.de. lwk