Foto: Pfalzwein e.V. Spannend bis zum Schluss war Anfang Oktober die Wahl der 80. Pfälzischen Weinkönigin. Denn schnell war klar, dass Meike Klohr, Anna-Lena Müsel, Melina Hey, Julia Auermann-Gass und Christina Schött der 60-köpfigen Jury die Frage nicht leicht machen würden, wer sich als Markenbotschafterin des Pfälzer Weins am besten für das regionale, nationale und internationale Parkett empfehlen würde. Boris Kranz rief als erster Vorsitzender der Pfalzweinwerbung am Ende zur Stichwahl zwischen Meike Klohr aus Neustadt und Anna-Lena Müsel aus Obrigheim auf. So holte die 24-jährige Meike Klohr die Krone nach genau 50 Jahren und zum insgesamt vierten Mal wieder nach Neustadt-Mußbach.

Weinfachwissen charmant vermitteln

Den Fragen rund um Weinbau, Kellerwirtschaft, Marketing und Tourismus stellten sich die Kandidatinnen bereits morgens. Besonders Anna-Lena Müsel und Meike Klohr konnten hier ihr Wissen souverän und charmant beweisen. Nah dran am Wein ist Anna-Lena Müsel nicht nur durch die Arbeit bei einem Düngemittelhersteller, sondern auch durch das Familienweingut in Colgenstein. Zum Jahrgang 2018 erklärte die 23-Jährige: „Der Jahrgang zeichnet sich durch unglaublich gesunde Trauben und Mengen aus, die doch weit über den Schätzungen lagen. Jetzt sind die Kellermeister dran, um aus diesem tollen Material das Beste zu machen.“ Auch für Meike Klohr waren etwa Fragen zum biodynamischen Weinbau kein Problem. Die 24-Jährige Winzerin schließt demnächst ihr duales Studium Weinbau und Oenologie am Weincampus Neustadt ab. Schlüssig erklärte sie etwa den Begriff Piwis und dass „Solaris, Johanniter und weitere Piwis Sorten sind, auf die man bei den wachsenden klimatischen Herausforderungen setzen sollte.“ Bei Fragen zu Chancen deutscher Weine auf dem amerikanischen Markt konnte Klohr auf Eindrücke aus ihrem Praktikum in Kalifornien zurückgreifen.

Flaschendesign, Speisekombis und mehr

Bei der Gala des Rhein-Neckar-Fernsehens, gekonnt moderiert von Janina Huber, Deutsche Weinkönigin 2014/15, konnten die Kandidatinnen mit Videos für sich und die Pfalz werben. Ihren eigenen Stil zeigten die Fachfrauen bei der Präsentation ihres Lieblingsweins im Gespräch mit Moderator Markus Hoffmann. Zu den Lieblingsweinen von Tourismuskauffrau Melina Hey zählt der Chardonnay, der „mit einer eleganten Aromatik punkten kann.“ Außerdem kreierten die Bewerberinnen Flaschen für die Lieblingsweine und wählten eine Weinbegleitung zu kreativen Gerichten des Fernsehkochs Marc Kunkel.

Zwölf Monate für den Wein auf Tour

Rund 300 Termine im In- und Ausland warten auf Meike Klohr und die Prinzessinnen Anna-Lena Müsel, Julia Auermann-Gass, Melina Hey und Christina Schött. Das zeigte schon die Verabschiedung von Weinkönigin Inga Storck, die 2017/2018 gemeinsam mit Sophie Conrad, Katharina Diehl, Isabell Grüber, Lilli Joachim, Nina Oberhofer, Daniela Töpfer und Alisa Weber als Team Pfalz im Einsatz war. Für Inga Storck stehen allerdings noch mehr Termine auf dem Plan, denn sie ist ab jetzt als Deutsche Weinprinzessin auf Werbetour. ak