Meister von 1968 gesucht

Landwirte, Winzer, Gärtner und Mitglieder aller anderen Grünen Berufsgruppen, die 1968 erfolgreich ihre Meisterprüfung absolviert haben, erhalten in einer Feierstunde am Mittwoch, den 30. Mai 2018, von der Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz ihre Goldenen Meisterbriefe. Da die Datenlage nach fünfzig Jahren möglicherweise nicht vollständig wiederherstellbar ist, bittet die Kammer alle Teilnehmer eines 1968 abgeschlossenen Meisterkurses in den Grünen Berufen, sich bei der Kammerzentrale zu melden und diese Bitte auch an damalige Kolleginnen und Kollegen weiterzuleiten. „Außerdem wäre es schön, wenn uns die Goldenen Meister Fotos aus der Zeit um 1968 zur Verfügung stellen könnten. Diese möchten wir dann bei der Feier zeigen“, erläutert Organisatorin Iris Karst. Meldungen und Fotos bitte an die LWK RLP, Referat Öffentlichkeitsarbeit, Iris Karst, Burgenlandstraße 7, 55543 Bad Kreuznach, 0671/793-1178, Fax: 0671/793-1199, E-Mail: iris.karst@lwk-rlp.de lwk