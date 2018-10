Meister ausgezeichnet

Foto: Krupp

Zwei Jahre lang drückten 28 Frauen und Männer nebenberuflich die Schulbank, um vor der Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz ihre Meisterprüfung als Winzer abzulegen. „Meister sind vor allem Betriebsleiter, Unternehmer und Ausbilder: Sie garantieren die Zukunft von den Betrieben in Rheinland-Pfalz“, stellte Norbert Schindler, der Präsident der Landwirtschafskammer, zu Beginn der Meisterfeier im Großen Kursaal von Bad Kreuznach fest. An die Jungmeister appellierte Schindler, sich auch im Ehrenamt bei den Berufsverbänden oder in der Politik zu engagieren: „Es ist wichtig, dass unser Berufsstand in der Politik vertreten ist. Landwirte sind dort oft Mangelware.“Ausbildungsbetrieb des Jahres Ausbildungsbetrieb des Jahres 2018 wurde „Wasems Kloster Engelthal“ und dessen Chefin, die Hauswirtschaftsmeisterin Karin Wasem. Sie wurde durch Tanja Huber, Vorstandsmitglied der Landjungend Rheinhessen-Pfalz, sowie Mathias Genn, Vorsitzender der Landjugend Rheinhessen-Nassau, ausgezeichnet.Wichtiger Beitrag für die Gesellschaft „Die jungen Meister bringen in ihren Berufen unser Land weiter voran“, dankte Wirtschafts- und Landwirtschaftsminister Volker Wissing den jungen Männern und Frauen, aber auch der LWK für deren Ausbildung. Die Qualifikation im eigenen Beruf sei nicht nur der Schlüssel zum Glück und zum Erfolg im eigenen Betrieb, sondern auch ein ganz wichtiger Beitrag für unsere Gesellschaft. Der demografische Wandel stelle noch höhere Anforderungen an jeden Meister, weil deren Zahl in den nächsten Jahren nicht zunehmen werde. Durch den Strukturwandel seien die meist kleineren Betriebe in Rheinland-Pfalz sehr stark betroffen, aber die landwirtschaftlichen Einkommen seien auch wieder etwas gestiegen, so Wissing. Der Strukturwandelberge auch die Chance, ihn erfolgreich zu meistern. Dazu trage auch die Digitalisierung der Landwirtschaft bei. Norbert Krupp