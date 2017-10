Meister und Techniker feiern

Foto: LWG Veitshoechheim

Ende Juli konnten sich 55 staatlich geprüfte Techniker sowie 37 staatlich geprüfte Wirtschafter, davon zwei für Weinbau und Oenologie, bei der Zeugnisübergabe in den Mainfrankensälen in Veitshöchheim als Gewinner fühlen. „Was hat Sie in den Jahren bei uns an der Meister- und Technikerschule geprägt?“, wollte Dr. Hermann Kolesch, Präsident der Bayerischen Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau (LWG) von den Studierenden wissen. Neben der fachlichen Wissensvermittlung wurden auch die sozialen Fähigkeiten der Absolventen gefördert.

Soziales Engagement geehrt: Einer der drei Sozialpreise des Verbandes Ehemaliger Veitshöchheimer (VEV), dotiert mit 200 €, ging an Tim Schuster, Techniker Weinbau und Oenologie. Auch diesmal gab es von der Gemeinde Veitshöchheim einen Ehrenpreis für den am weitesten angereisten Absolventen. Dies war Jonas Maiwald aus Oldendorf in Niedersachsen (540 km). Das zeigt, dass sich die Fachschule im nationalen Wettbewerb behaupten kann.

Bayerischer Meisterpreis 2017: Ministerialrat Dr. Michael Karrer, Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, überreichte den Meisterpreis an die Besten der Techniker- und Winzermeisterprüfung. Dabei betonte Dr. Karrer, dass sich die Meister und Techniker auch vor einem Bachelor nicht verstecken müssen, denn „aus den Fachschulen kommt etwas ganz Wertvolles heraus". Mit dem Bayerischen Meisterpreis 2017 wurden in der Fachrichtung Techniker Weinbau und Oenologie Erwin Meyer, Kerstin Laufer und Marco Geßner ausgezeichnet. An Tobias Braun ging der Bayerische Meisterpreis der Winzermeister. Peter Schwappach überreichte 500 € als Preis der Weinbruderschaft Franken an Marcel Braun (Nordheim). Er wurde für sein Projekt zu unterschiedlichen Erziehungsarten und Stilistiken bei Weißburgunder im Rahmen der Meisterausbildung ausgezeichnet. LWG Veitshöchheim