Mitgliederversammlung Vereinigte Hagel

Foto: Vereinigte Hagel

Das Jahr 2018 schließt die Vereinigte Hagel trotz regional teils heftiger Schäden noch als moderates Schadenjahr ab. Für das Gesamtunternehmen steht eine Schadenquote von rund 68 % zu Buche. In den Ländern, in denen aufgrund staatlicher Unterstützung eine Versicherung gegen Trockenheit angeboten wird, war 2018 als sogenanntes Überschadenjahr zu verzeichnen (wie in Luxemburg oder in den Niederlanden). Bei allen relevanten Kennzahlen – versicherte Fläche, Versicherungssumme und Beitrag – konnten im Jahr 2018 Zuwächse erzielt werden. Auch die aufgrund der Frostereignisse im April 2017 zurückgegangen Hektarwerte bei Kernobst und Wein erholten sich wieder. Insgesamt hatte die Vereinigte Hagel 5,33 Mio. ha mit einer Versicherungssumme von 9,54 Mrd. € in Deckung. Der Versicherungsbeitrag betrug vor allem aufgrund des gestiegenen Geschäftes im Ausland rund 202 Mio. €.