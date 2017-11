MITTELRHEINKÖNIGIN 2017

Foto: Heinrich Dankward

Am Samstag, den 4. November 2017 wurde in Erpel die Mittelrheinweinkönigin 2017/2018 gewählt. Jessica Gottsauner (2. v. r.) aus Rhöndorf im Rhein-Sieg-Kreis konnte sich bei der Jury durchsetzen und erhielt die Krone aus den Händen ihrer Vorgängerin Daniela Simon. Ihr zur Seite stehen die Prinzessinnen Wiebke Burkard (2. v. l.) aus Linz, Lea Lüdenbach (rechts) aus Remagen und Mara Winkens (links) aus Leutesdorf. Die Fachbefragung fand im festlich geschmückten Rathaussaal statt. 22 Jurymitglieder aus „weinverwandten“ Berufen stellten den Frauen anspruchsvolle Aufgaben zu den Themen Weinanbau, Weinbereitung, Marketing, Kultur, Gastronomie und Tourismus. Bevor Landrat Dr. Marlon Bröhr, der erste Vorsitzende des Mittelrhein-Wein e.V. den Namen der Siegerin bekannt gab, dankte er den scheidenden Weinmajestäten Daniela Simon aus Erpel und Annika Kost aus Boppard, die jede auf ihre Art ein Jahr lang den Mittelrheinwein und die Region zwischen Bingen und Bonn in hervorragender Weise repräsentierten. Mittelrhein-Wein e.V.