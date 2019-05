Foto: Oswald Walg

Der Minimalschnitt im Spalier (MSS) stellt momentan im deutschen Weinbau die größte Innovation im Bereich der Anbautechnik dar. Er steht für die Entwicklung eines nachhaltigen und wirtschaftlichen sowie an den Klimawandel angepassten Weinbaus. Oswald Walg stellt in einer Artikelserie die Ergebnisse des Forschungsvorhabens Novisys am DLR RNH Bad Kreuznach vor. Mehr dazu in DWM Nr. 9 vom 27. April 2019 ab Seite 28.