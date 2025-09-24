Nachwuchs fühlt sich bestätigt

Mit ihrem Jungwinzerwettbewerb fördert die DLG (Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft) den Nachwuchs. Jedes Jahr bewerben sich junge Talente aus den deutschen Anbauregionen für den Nachwuchspreis der Weinwirtschaft. Im Herbst 2024 belegten Jungwinzer Karl Rummel aus Landau-Nußdorf/Pfalz, Jungwinzerin Michaela Wille aus Dittwar im Taubertal und Jungwinzer Christian Anselmann aus Edesheim/Pfalz die ersten Plätze und blicken nun auf ein erfolgreiches Jahr zurück.