Foto: Weinland Nahe e.V.

Nach 21 Monaten als Geschäftsführerin von Weinland Nahe verlässt die Rheinländerin Hannah Leubner die Gebietsweinwerbung der Nahe. Zu Leubners Nachfolgerin berief der Vorstand der Gebietsweinwerbung einstimmig die 26-jährige Nadine Poss, die in Geisenheim Internationale Weinwirtschaft studiert und als Bachelor abgeschlossen hat. Zudem verfügt die Windesheimerin über wertvolle Erfahrungen als Naheweinkönigin der Jahre 2012/13 sowie als Deutsche Weinkönigin 2013/14. Der Wechsel erfolgt am 1. Dezember. In ihrer Amtszeit hat Leubner in der Geschäftsstelle einige organisatorische Veränderungen eingeführt. Ihrem Geschäftsstellen-Team und dem Vorstand von Weinland Nahe dankt Leubner für die vertrauensvolle Zusammenarbeit. Ihrer Vorgängerin zollt Poss großes Lob: Obwohl Hannah Leubner nicht aus der Weinbranche gekommen sei, hätte sie sich schnell zurechtgefunden und sei von allen, mit denen sie zu tun gehabt habe, in die Herzen geschlossen worden, sagte die neue Geschäftsführerin. Poss freut sich schon auf die Zusammenarbeit mit dem Team und den Winzern. Weinland Nahe e.V