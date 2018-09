Neue Meister und Techniker

Foto: LWG Veitshöchheim Sie haben es geschafft: 17 staatlich geprüfte Techniker in der Fachrichtung Weinbau und Oenologie wurden am Dienstag, den 24. Juli, in Veitshöchheim verabschiedet. Bei der Zeugnisübergabe im Rahmen der Schulschlussfeier strahlten die Absolventen um die Wette, an den Gesichtern war aber auch ein wenig Wehmut abzulesen.

Ein Ehemaliger als Festredner

15 000 Kilometer hatte der Festredner zurückgelegt, um von Australien nach Veitshöchheim zu kommen. Wolf Blass hat 1954 die damalige Weinbauschule in Veitshöchheim besucht und später im Barossa Valley in Australien eines der größten und renommiertesten Weingüter aufgebaut. „Ich würde heute nicht hier stehen, wenn ich meine Ausbildung damals nicht erfolgreich umgesetzt hätte“, betonte Blass. Außerdem gab er den Absolventen mit auf den Weg, sich nicht auf dem Erfolg auszuruhen, sondern mit Weitblick und Tatkraft auch am künftigen Erfolg zu bauen.

Vier Winzermeister erhalten ihren Meisterbrief

Vier Techniker der Fachrichtung Weinbau und Oenologie haben in diesem Jahr auch die Winzermeisterprüfung erfolgreich bestanden: Philipp Giegerich, Carolin Meyer, Philipp Schmitt und Johannes Thürauf. Georg Bätz, Leiter des Instituts für Weinbau und Oenologie an der LWG, und Raimund Stumpf, Vorsitzender des Meisterprüfungs-Ausschusses Winzermeister, überreichten Meisterzeugnis und Meisterbrief, Dr. Claudia Hafner vom Bayerischen Landwirtschaftsministerium den Meisterpreis. lwg