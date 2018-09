Neue Spezialtraktoren mit TTV-Getriebe

Foto: Deutz Fahr

Der neu konzipierte Traktor der Serie 5 DS TTV verfügt über einige technologische Innovationen, die das Arbeiten in Sonderkulturen erleichtern. Highlights sind nach Deutz-Fahr die Kabine mit neuem Bedienkonzept, eine leistungsstarke Hydraulikanlage sowie der Fahr- und Bedienkomfort.Kraftvolle Motoren und stufenloses Getriebe Deutz-Fahr setzt auf die modernen und sparsamen FARMotion CommonRail Turbodieselmotoren mit Drei- oder Vierzylindern, die sich in allen Leistungsstufen durch eine kontinuierliche Leistungsentfaltung, ein hohes nutzbares Drehmoment und einen sparsamen Verbrauch auszeichnen. Alle Motoren sind laut Deutz-Fahr schlank und kompakt und ermöglichen so große Einschlagswinkel der Vorderräder. Das neue stufenlose TTV-Getriebe der Serie 5 DS biete die hohe Effizienz eines mechanischen Getriebes, gepaart mit dem Komfort und der Leichtgängigkeit eines hydrostatischen Getriebes. Die Fahrgeschwindigkeit lässt sich stufenlos von 0 bis 40 km/h regeln und wird bei einer kraftstoffsparenden, niedrigen Motordrehzahl erreicht.