Neue Wege benötigt

Entwicklungen wie ein verändertes Konsumverhalten und zunehmender wirtschaftlicher Druck treffen derzeit auf eine Branche, die traditionell stark von naturgegebenen Zyklen, von handwerklichem Know-how und von langfristigen Investitionen geprägt ist. Wie kann daher ein Weinbau gestaltet werden, der in einem komplexer werdenden Umfeld bestehen kann und zugleich ­ökologische, qualitative und wirtschaftliche Ansprüche erfüllt? Prof. Dr. Moritz Wagner, Hochschule Geisenheim University, zeigt mögliche Ansätze dazu auf.