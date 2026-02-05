Neue Wege benötigt

Foto: Marie-Luise Joos
Entwicklungen wie ein verändertes Konsumverhalten und zunehmender wirtschaftlicher Druck treffen derzeit auf eine Branche, die traditionell stark von naturgegebenen Zyklen, von handwerklichem Know-how und von langfristigen Investitionen geprägt ist. Wie kann daher ein Weinbau gestaltet werden, der in einem komplexer werdenden Umfeld bestehen kann und zugleich ökologische, qualitative und wirtschaftliche Ansprüche erfüllt? Prof. Dr. Moritz Wagner, Hochschule Geisenheim University, zeigt mögliche Ansätze dazu auf.
Mehr dazu im DEUTSCHEN WEINMAGAZIN Ausgabe 3 vom 7.2.2026, Seite 36.