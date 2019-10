Foto: Weinbauverband Württemberg

Neuer Geschäftsführer beim Weinbauverband Württemberg e.V. (WVW) wird zum 1. November 2019 Dr. Hermann Morast. Der 32 Jahre alte Agrarwissenschaftler hat Getränketechnologie in Geisenheim studiert und verfügt über Berufserfahrung im Weinbau-Umfeld. Aktuell arbeitet Morast als Berater für die Winzer- und Weingärtnergenossenschaften beim Baden-Württembergischen Genossenschaftsverband (BWGV). „Herr Dr. Morast ist mit seinem beruflichen und wissenschaftlichen Hintergrund die ideale Besetzung für diese vielfältige und herausfordernde Aufgabe“, sagt Hermann Hohl, Präsident des Württembergischen Weinbauverbands. Morast bleibt weiterhin als Berater beim BWGV beschäftigt und wird die WVW-Geschäftsführung im Rahmen eines Dienstbesorgungsvertrags übernehmen, teilt der Weinbauverband mit. Der promovierte Agrarwissenschaftler übernimmt die Leitung der Geschäftsstelle in Weinsberg sowie die kaufmännische und administrative Führung der Verbandsgeschäfte. Es sei eine langfristige Zusammenarbeit angestrebt, sagt Hohl. Zunächst bestehe eine Arbeitnehmerüberlassung bis zum 30. April 2020, die dann in einen Geschäftsbesorgungsvertrag münden soll. wvw