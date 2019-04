Neuer Mini für Carolin Meyer

Foto: Detlef Zwirner

Damit die neue Fränkische Weinkönigin Carolin Meyer immer pünktlich zu ihren Terminen gelangt, durfte sie nun im BMW-Autohaus Rhein in Würzburg ihren Dienstwagen offiziell in Empfang nehmen. Mit einem Mini mit 136 PS in Melting Silver wird die Vertreterin der fränkischen Winzer ab sofort ihre Termine für die Silvaner Heimat seit 1659 absolvieren. Ausgestattet mit einem umfangreichen Ausstattungs- und Sicherheitspaket ist die 64. Fränkische Weinkönigin für die über 400 Termine im Amtsjahr gut gerüstet. „Als Frau träumt man immer von einem Mini, umso schöner ist es, dass ich als Fränkische Weinkönigin nun einen fahren darf“, freute sich Carolin Meyer bei der Schlüsselübergabe durch Ralf Rhein (rechts), dem Inhaber des BWM Rhein Autohauses, und Dr. Alexander Nothaft (links) von N-ERGIE, die den Dienstwagen sponsern. Auch Weinbaupräsident Arthur Steinmann (2. v. l.) freut sich mit Carolin Meyer über das gesponserte Auto. Ralf Rhein wünschte der Weinhoheit allzeit gute Fahrt und dass sie immer sicher an ihr Ziel komme. Frankenwein-Frankenland