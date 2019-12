Neuer Pfalzwein-Vorstand

Mit einem neuen Vorstand und einem Mitgliedsbeitrag von 100 €/ha wirbt Pfalzwein um Mitglieder unter den Pfälzer Weinbaubetrieben. ,,Ich freue mich, dass die neu aufgestellte Pfälzer Weinwerbung jetzt mit der Arbeit beginnen kann“, sagte der bisherige Vorsitzende, Boris Kranz. Er wünsche sich, ,,dass möglichst viele Weingüter beitreten und so die neue Organisation unterstützen.“ Bislang hatte Pfalzwein aufgrund der Satzung keine Weinbaubetriebe als direkte Mitglieder. Zuvor waren Annette Borell-Diehl (Hainfeld), Dr. Bastian Klohr (Neustadt-Mußbach), Yvonne Libelli (Forst), Marius Meyer (Rhodt) und Thomas Weiter (Barbelroth) neu in den Vorstand der Pfälzer Weinwerbeorganisation gewählt worden. Zudem wurden Tina Kiefer-Hechtmann (llbesheim), Gerhard Brauer (Ruppertsberg) und Stefan Eger (Herxheim am Berg) in ihren Vorstandsämtern bestätigt. Zu dem 15 Personen umfassenden Führungsgremium gehören als geborene Mitglieder die Landräte Hans-Ulrich Ihlenfeld (Bad Dürkheim) und Dietmar Seefeldt (Südliche Weinstraße), der Neustadter Oberbürgermeister Marc Weigel, der Pfälzer Weinbaupräsident Reinhold Hörner (Hochstadt), der bisherige Pfalzwein-Vorsitzende Boris Kranz (Ilbesheim) sowie die beiden Kreisvorsitzenden im Bauern- und Winzerverband Walter Wolf (Bad Dürkheim) und Karl-Friedrich Junker (Impflingen). Pfalzwein e.V.