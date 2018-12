Neuer Vizepräsident im Weinbauverband Pfalz

Foto: BWV

Der Hauptausschuss des Weinbauverbandes Pfalz im Bauern- und Winzerverband Rheinland-Pfalz Süd e.V. (BWV) wählte in seiner Sitzung am 27. November Stephan Schindler aus Bobenheim am Berg zu einem der Vizepräsidenten. Er folgt auf Reinhard Bossert aus Neustadt-Duttweiler, der nicht mehr zur Wahl antrat, um sein Amt in jüngere Hände zu geben. Die weiteren Vizepräsidenten, Boris Kranz aus Ilbesheim, Klaus Schneider aus Dirmstein, und Thomas Weiter aus Barbelroth, wurden in ihren Ämtern bestätigt. Der 40–jährige Weinbautechniker Schindler bewirtschaftet mit seiner Familie das Weingut Spielmann–Schindler in Bobenheim am Berg, ist Vorsitzender des BWV-Ortsvereins Weinbaupräsident und gehört dem Hauptausschuss seit 2013 an. Der Präsident des Weinbauverbandes Pfalz, Reinhold Hörner, der turnusgemäß nicht zur Wahl stand, gratulierte dem neuen Präsidiumsmitglied und dankte dem scheidenden Vizepräsidenten Bossert für seinen jahrzehntelangen, ehrenamtlichen Einsatz Sinne der Winzer.